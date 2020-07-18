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Спорт

Без права на поражение. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тайскому боксу

из личного архива
Фото из личного архива. Евгений Трубчанинов (справа) на турнире ONE x ONE. Россия, октябрь 2019 года

Евгений Трубчанинов в 2019 году добился уникального достижения, выиграв три золота на чемпионатах мира и Европы по муай-тай. Уверенно выглядит на турнирах среди любителей и профессионалов. Спортивную карьеру совмещает с тренерской.

Через что он прошел перед тем, как стать чемпионом мира, почему каждый бой для него как последний и каким спортсменам победы не светят, Евгений Трубчанинов рассказал 24.kg.

Он родился в 1994 году в Бишкеке. В спорте с 10 лет. Выступает в категориях 54 и 57 килограммов. Десятикратный чемпион КР по муай-тай (по версиям IFMA и WMF), чемпион по рукопашному бою и ММА, трехкратный чемпион Центральной Азии по бирманскому боксу. Имеет прозвище Белый Волк.

из личного архива
Фото из личного архива. Чемпион мира и Европы по тайскому боксу WMF Евгений Трубчанинов

Игра не по правилам

— Как попали в тайский бокс?

— Им увлекался мой старший брат Алексей Павлов. Привел меня в зал и долго тренировал. Мне сразу понравилось. Муай-тай — одно из самых жестких, зрелищных и интересных боевых искусств. Сколько бы я им ни занимался, постоянно узнаю что-то новое.

Ради опыта участвовал в чемпионатах по вале-тудо, панкратиону, кудо, таэквондо, косики карате...

— Откуда у вас прозвище Белый Волк?

— Мне его дали знакомые и болельщики. Наверное, за характер. Организаторы турниров часто ставили меня против ребят на 5-6 килограммов тяжелее. Это не по правилам. Но я не боялся и побеждал. По славянскому календарю родился в год волка. Свой клуб назвал White Wolf Club.

— Получали травмы?

— Мне дважды разбивали нос: в начале карьеры и в предварительном раунде чемпионата мира — 2019. На каждый бой у меня своя тактика. Берегу здоровье и уделяю обороне особое внимания. Большинство побед одержал ударом коленом.

— Вне ринга навыки пригождаются?

— Как многие бойцы, я в жизни спокойный. Весь пыл оставляю в зале. Но раньше были непростые времена — в чужих районах иногда приходилось за себя постоять. Действовал осторожно. Конечности бойца — как холодное оружие.

Когда все против тебя

— Какие воспоминания от чемпионата мира-2019?

— Был уверен, что завоюю два золота. За меня болели родители и ученики. Проиграть не имел права!

Сначала организаторы собирались провести любительский турнир, а затем — среди полупрофессионалов. До выхода на ринг было шесть часов, и я лег спать. Внезапно программу поменяли и срочно вызвали на бой. Не успел размяться. Пропустил удар в нос, пошла кровь, и бой остановили. Думаю, зря. Повреждение было несерьезным.

Полуфинал среди любителей выиграл нокаутом. В финале организаторы вновь отличились: пригласили на ринг и тут же велели покинуть его. Пришлось ждать, пока выступят две другие пары. Мази остыли, настрой упал. Пришел в себя лишь к концу боя. Взял верх за счет морально-волевых качеств.

Многие думают, что на турнирах такого уровня выступают непобедимые спортсмены, и стать чемпионом мира нереально. Было приятно доказать обратное. Это незабываемые ощущения! Плюс — посмотрел Таиланд, родину муай-тай.

— Отмечали победу?

— Некогда было. Вернувшись домой, стал чемпионом Центральной Азии по бирманскому боксу и поехал в Россию на чемпионат Европы по муай-тай. Бойцов из Азии туда обычно не пускают, но в 2019-м турнир для повышения популярности сделали открытым. Я использовал уникальный шанс и победил среди любителей и полупрофессионалов. Оба финала завершил нокаутом.

— Европейцы слабы?

— Нет. У них своя школа, и биться с ними очень интересно. В «любительском» финале мне противостоял именитый россиянин Александр Кондраков. Ему на тот момент было 37 лет. Всегда дрался в весе 66 кг, а тут оказался в категории 57. Явно был тяжелее меня. Наносил мощные и жесткие удары. Все эффективные приемы, которые я ему приготовил, он сделал в первом раунде. Это немного выбило меня из колеи. Потом собрался.

Потерянный год?

— Многие за жизнь не выиграли столько, сколько вы — за год. С чем связаны эти успехи?

— Может, стал бы чемпионом мира раньше, но не мог поехать в Таиланд. Со спонсорами в Кыргызстане беда. Только в 2019-м нашел их. А на чемпионат Европы ездил за свой счет.

— Остались непокоренные высоты?

— Весной вновь собирался на ЧМ. Нашел деньги на себя и ученицу Анастасию Струкалину. Хотел стать чемпионом мира среди профи, остаться в Таиланде на пару месяцев и поучаствовать в боях под эгидой Thai Fight и Max Muay Thai. Интересно померяться силами с родоначальниками этого вида спорта. Из-за карантина поездку отменили. Надеюсь, поедем в следующем году.

Неделю назад должен был провести бой за чемпионский пояс российской организации ONE x ONE. Его перенесли. Да и граница закрыта. Ранее на турнирах ONE x ONE я дважды выиграл нокаутом.

Не прочь выступить на профессиональных турнирах в Европе и Китае. А вот в Кыргызстане гонорары маленькие, и рисковать здоровьем нет смысла.

Смена обстановки

— Волнуетесь перед боями?

— Всегда. Перед выходом на ринг разминаюсь и привожу себя в тонус. К началу боя волнение пропадает. Каждый раз выкладываюсь так, будто это мой последний бой.

Подготовка к бою гораздо волнительнее. Самое трудное — сгонка веса. Чтобы сбросить 5-7 килограммов, у меня уходит две недели. Столько же — на адаптацию организма. Держу строгую диету и усиливаю физические нагрузки. Эмоциональное состояние в это время неустойчиво. Хочется, чтобы все скорее закончилось.

— Кто помогает вам на тренировках?

— Ученики и брат. За месяц до старта прихожу в клуб к президенту Федерации тайского бокса WMF КР Сыргаку Айталиеву на сборы. Смена обстановки и партнеров идет на пользу. На турниры едем как одна семья и морально друг друга поддерживаем.

— Летом отдыхаете?

— Нет. Готов выйти на ринг хоть сейчас. Тренируюсь, как всегда, шесть раз в неделю. Правда, не в зале, а на свежем воздухе. Залы из-за угрозы коронавируса закрыл. Не хочу рисковать здоровьем учеников.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Люблю горы: хожу в походы, катаюсь на лыжах и сноуборде. Имею удостоверение альпиниста. Недавно ездили с командой на Голубиный водопад и прыгали на «тарзанке» с высоты 60 метров. Изучаю анатомию. Мне это полезно как спортсмену и тренеру.

Больше, чем профессия

— Когда решили стать тренером?

— Мой наставник отлучался и просил подменить его. Получалось хорошо. Я легко находил со всеми общий язык и втянулся. Меня научили держать лапу и рассказали о системе тренировок. Вначале работал под надзором взрослых, помогал брату. В 13 лет появилась своя группа, а в 16 открыл зал. Позднее окончил Академию физической культуры и спорта по специальности «бокс». Посещал курсы повышения квалификации. Отучился на массажиста и два года проработал в частной клинике. При подготовке к турнирам бесплатно делаю ученикам массаж.

Сейчас у меня два своих зала — в Бишкеке и Новопокровке. Кроме того, работаю инструктором армейского рукопашного боя в военно-спортивном клубе «Родина». Ученикам от семи до 40 лет. Среди них офицеры и спецназовцы. С удовольствием делюсь опытом. Для меня это не просто профессия, а смысл жизни. Хочу воспитать чемпионов мира.

— Ученики уже многого достигли?

— Самая титулованная из девушек — 16-летняя Анастасия Струкалина — чемпионка Европы и Узбекистана по муай-тай, двукратная чемпионка Центральной Азии по бирманскому боксу. Выиграла бой в ONE x ONE. Одна из перспективных — чемпионка ЦА Николь Павлова. Из парней выделю брата Анастасии — Евгения Белоконова. Он тоже чемпион ЦА по бирманскому боксу. Максим Мертке — серебряный призер этого турнира. Байэль Турдуев — многократный чемпион Кыргызстана. Среди юных воспитанников немало чемпионов КР.

Анастасия, Евгений и Максим уже сами тренеры. Мечтаю, чтобы подопечные радовали их так же, как они меня.

— Бились с учениками на турнирах?

— С моей стороны это было бы некрасиво. В их турнирах не участвую или, если это отбор на ЧМ, ухожу в другую категорию. Не мешаю их росту.

— Вам больше нравится заниматься или тренировать?

— Совмещаю свои тренировки с работой. Провожу с учениками спарринги, прививаю им дисциплину, моральную устойчивость и внимательность. Говорю всегда слушать тренера. Ведь со стороны ошибки спортсмена виднее. Тем, кто не слушает, победы не светят.

Даю подопечным все, что знаю сам. Стараюсь быть для них эталоном.
Ссылка: https://24.kg/sport/159560/
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