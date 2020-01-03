Программист в боксерских перчатках. Как отличница стала мастером единоборств

Толгонай Калназарова — разносторонняя личность. Работает в сфере информационных технологий и увлекается экзотическими единоборствами. В 2017-м взяла серебро на чемпионате мира по бирманскому боксу, в 2018-м участвовала в крупном турнире по пенчак силату, а недавно стала чемпионкой Центральной Азии по джиткундо.

Где она одержала свои главные победы, кто поставил ей самый сильный фингал, как к ее рискованному увлечению относятся близкие и почему молодые люди не верят, что она боец, 23-летняя бишкекчанка рассказала 24.kg.

Фото из архива Толгонай Калназаровой. Серебряный призер чемпионата мира по бирманскому боксу, бронзовый призер чемпионата Азии по кикбоксингу Толгонай Калназарова

Путь к экзотическим единоборствам

— Вы из спортивной семьи?

— Да. Мама — мастер спорта по стрельбе, а бабушка — по лыжным гонкам. Брат занимался борьбой. Младшая сестра Саина по моему примеру увлеклась ударными единоборствами и уже выиграла несколько турниров. Начинает осваивать дзюдо и борьбу.

— С какого вида начинали?

— С муай тай. Росла в Кеминском районе. В 2012-м по совету подруги пришла в секцию. Понравилось сразу — спасибо тренеру Виктору Кутепову за интересные занятия.

Через два года переехала в Бишкек и попала в клуб «Кикер 69» к ученику Кутепова Бекболсуну Советбекову. Он молодой и продвинутый специалист. Постоянно расширяет кругозор подопечных. У него я постигла кикбоксинг, ушу-саньда и рукопашный бой. Выступала на чемпионатах по пенчак силату, микс силату, бирманскому боксу и вале тудо.

С сентября изучаю К-1 (смесь муай тай и кикбоксинга) у тренера Игоря Алмакаева.

— Какой вид самый трудный?

— Для меня — пенчак силат. В нем запрещены удары в голову, и он кажется легким. Однако на турнирах приходится биться с мощными спортсменками из Юго-Восточной Азии. Для них это национальный вид спорта. Они даже без ударов в голову заставляют попотеть.

— А какой самый жесткий?

— Бирманский бокс. Там дерутся в перчатках с открытыми пальцами, бьют головой, хватают и бросают на пол. У меня в нем достижений больше всего: серебро чемпионата мира, два золота чемпионата Центральной Азии и несколько золотых медалей чемпионата КР.

— Родители одобряют ваше увлечение?

— Вначале оно им не нравилось. Думали, получу несколько раз по голове и брошу. Я получила. Но без вреда для здоровья. Сейчас родители поддерживают.

Фото из архива Толгонай Калназаровой. Толгонай Калназарова на одном из турниров

Пояс с жемчужным оттенком

— Бывали травмы?

— Самая серьезная — перелом пальца. Бывают синяки. В финале ЧМ — 2017 по бирманскому боксу получила сильный фингал. Турнир проходил в России, и мне противостояла хозяйка ринга. Бой получился напряженным, соперница победила с небольшим преимуществом.

— Какие еще турниры запомнились?

— В том же году выступила в Кара-Балте на турнире по микс силату. Девушек не хватало. Пришлось биться со спортсменкой на 20 килограммов тяжелее, и я победила.

В 2018-м взяла бронзу на чемпионате Азии по кикбоксингу на Иссык-Куле. Затем поехала в Индонезию на Азиатские игры и поучаствовала в состязаниях по пенчак силату. На тот момент занималась им меньше года и проиграла. Несмотря на это, воспоминания от поездки приятные. Встретила много интересных людей и посмотрела страну.

Каждый год езжу на Иссык-Куль на фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Его устраивает мой тренер. В программе несколько единоборств, собираются спортсмены из многих стран, и царит атмосфера праздника. В 2018-м я взяла чемпионский пояс по бирманскому боксу. В 2019-м не выступала, но помогала тренеру с организацией.

Месяц назад в Алматы прошел чемпионат Центральной Азии по джиткундо. В финале я уверенно одолела казахстанку.

По следам легендарного Брюса Ли

— Многие любители спорта наверняка не слышали о джиткундо. Что это за единоборство?

— Оно похоже на рукопашный бой — в нем есть захваты, удержания и болевые приемы. Предварительные бои состоят из одного раунда, финал — из двух. Продолжительность раунда — две-три минуты.

У истоков джиткундо стоял Брюс Ли. В Кыргызстане соревнований по нему еще не было. Оно тут только зарождается. Одним из первых на него обратил внимание мой тренер.

— Какое единоборство любите больше всего?

— Ко всем отношусь одинаково. В последнее время занимаюсь, в основном, муай тай и кикбоксингом.

— Что включают ваши тренировки?

— Отработку ударов и спарринги. Партнеры по спаррингам часто меняются. Одно время мне помогали чемпионы мира по бирманскому боксу Замир уулу Шабдан и Азат Асанов и призер ЧМ по муай тай Улан Сабиров.

Занимаюсь через день.

Девушка-загадка

— Что самое сложное в подготовке к турнирам?

— Я уже опытная и особых трудностей нет. Раньше большой проблемой был сгон веса. Выступала в категории 60 килограммов . Чтобы уложиться в нее, перед каждым турниром садилась на диету, исключала из рациона мучное и много бегала.

Фото из архива Толгонай Калназаровой. Толгонай Калназарова (справа) на чемпионате Азии - 2018 по кикбоксингу

— Умеете готовить?

— Да. Люблю готовить лагман и манты.

— Это же мучное!

— Как-то ездила на юг в командировку и резко похудела (наверное, климат повлиял). С тех пор стабильно вешу 58 килограммов и могу себя иногда побаловать.

— От того, что вы боец, парни при знакомстве пугаются?

— Я об этом умалчиваю. Если потом узнают, удивляются. Некоторые не верят. Говорят, ни по манерам, ни по внешнему виду на бойца не похожа.

Фото @tolgonaikalnazarova. Толгонай Калназарова вне состязаний

— Применяли навыки на улице?

— К счастью, нет. Стараюсь ни с кем не конфликтовать.

С ринга за компьютер

— Какая у вас цель в спорте?

— Чаще выступать. В 2019 году у меня было два турнира. Надеюсь, 2020-й будет насыщеннее. Слышала, в Бишкеке пройдет чемпионат мира по бирманскому боксу. Это мой шанс взять золото.

Спорт — не единственная вещь в моей жизни. Люблю учиться. В школе была отличницей. В вузе получала пятерки и четверки. По профессии я программист-инженер. Занимаюсь веб-дизайном и созданием рекламы. Эти сферы постоянно развиваются. Чтобы не отставать, в свободное время изучаю новшества. Работаю с удовольствием.

— Работа мешает тренировкам?

— Из-за учебы и работы дважды (на полгода и год) уходила из спорта. Сейчас все успеваю. На работе, бывает, отпускают пораньше. Повезло с директором.