Программист в боксерских перчатках. Как отличница стала мастером единоборств

Толгонай Калназарова — разносторонняя личность. Работает в сфере информационных технологий и увлекается экзотическими единоборствами. В 2017-м взяла серебро на чемпионате мира по бирманскому боксу, в 2018-м участвовала в крупном турнире по пенчак силату, а недавно стала чемпионкой Центральной Азии по джиткундо.
Где она одержала свои главные победы, кто поставил ей самый сильный фингал, как к ее рискованному увлечению относятся близкие и почему молодые люди не верят, что она боец, 23-летняя бишкекчанка рассказала 24.kg.
Путь к экзотическим единоборствам
— Вы из спортивной семьи?
— Да. Мама — мастер спорта по стрельбе, а бабушка — по лыжным гонкам. Брат занимался борьбой. Младшая сестра Саина по моему примеру увлеклась ударными единоборствами и уже выиграла несколько турниров. Начинает осваивать дзюдо и борьбу.
— С какого вида начинали?
— С муай тай. Росла в Кеминском районе. В 2012-м по совету подруги пришла в секцию. Понравилось сразу — спасибо тренеру Виктору Кутепову за интересные занятия.
Через два года переехала в Бишкек и попала в клуб «Кикер 69» к ученику Кутепова Бекболсуну Советбекову. Он молодой и продвинутый специалист. Постоянно расширяет кругозор подопечных. У него я постигла кикбоксинг, ушу-саньда и рукопашный бой. Выступала на чемпионатах по пенчак силату, микс силату, бирманскому боксу и вале тудо.
С сентября изучаю К-1 (смесь муай тай и кикбоксинга) у тренера Игоря Алмакаева.
— Какой вид самый трудный?
— Для меня — пенчак силат. В нем запрещены удары в голову, и он кажется легким. Однако на турнирах приходится биться с мощными спортсменками из Юго-Восточной Азии. Для них это национальный вид спорта. Они даже без ударов в голову заставляют попотеть.
— А какой самый жесткий?
— Бирманский бокс. Там дерутся в перчатках с открытыми пальцами, бьют головой, хватают и бросают на пол. У меня в нем достижений больше всего: серебро чемпионата мира, два золота чемпионата Центральной Азии и несколько золотых медалей чемпионата КР.
— Родители одобряют ваше увлечение?
— Вначале оно им не нравилось. Думали, получу несколько раз по голове и брошу. Я получила. Но без вреда для здоровья. Сейчас родители поддерживают.
Пояс с жемчужным оттенком
— Бывали травмы?
— Самая серьезная — перелом пальца. Бывают синяки. В финале ЧМ — 2017 по бирманскому боксу получила сильный фингал. Турнир проходил в России, и мне противостояла хозяйка ринга. Бой получился напряженным, соперница победила с небольшим преимуществом.
— Какие еще турниры запомнились?
— В том же году выступила в Кара-Балте на турнире по микс силату. Девушек не хватало. Пришлось биться со спортсменкой на
В 2018-м взяла бронзу на чемпионате Азии по кикбоксингу на Иссык-Куле. Затем поехала в Индонезию на Азиатские игры и поучаствовала в состязаниях по пенчак силату. На тот момент занималась им меньше года и проиграла. Несмотря на это, воспоминания от поездки приятные. Встретила много интересных людей и посмотрела страну.
Каждый год езжу на Иссык-Куль на фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Его устраивает мой тренер. В программе несколько единоборств, собираются спортсмены из многих стран, и царит атмосфера праздника. В 2018-м я взяла чемпионский пояс по бирманскому боксу. В 2019-м не выступала, но помогала тренеру с организацией.
Месяц назад в Алматы прошел чемпионат Центральной Азии по джиткундо. В финале я уверенно одолела казахстанку.
По следам легендарного Брюса Ли
— Многие любители спорта наверняка не слышали о джиткундо. Что это за единоборство?
— Оно похоже на рукопашный бой — в нем есть захваты, удержания и болевые приемы. Предварительные бои состоят из одного раунда, финал — из двух. Продолжительность раунда — две-три минуты.
У истоков джиткундо стоял Брюс Ли. В Кыргызстане соревнований по нему еще не было. Оно тут только зарождается. Одним из первых на него обратил внимание мой тренер.
— Какое единоборство любите больше всего?
— Ко всем отношусь одинаково. В последнее время занимаюсь, в основном, муай тай и кикбоксингом.
— Что включают ваши тренировки?
— Отработку ударов и спарринги. Партнеры по спаррингам часто меняются. Одно время мне помогали чемпионы мира по бирманскому боксу Замир уулу Шабдан и Азат Асанов и призер ЧМ по муай тай Улан Сабиров.
Занимаюсь через день.
Девушка-загадка
— Что самое сложное в подготовке к турнирам?
— Я уже опытная и особых трудностей нет. Раньше большой проблемой был сгон веса. Выступала в категории
— Умеете готовить?
— Да. Люблю готовить лагман и манты.
— Это же мучное!
— Как-то ездила на юг в командировку и резко похудела (наверное, климат повлиял). С тех пор стабильно вешу
— От того, что вы боец, парни при знакомстве пугаются?
— Я об этом умалчиваю. Если потом узнают, удивляются. Некоторые не верят. Говорят, ни по манерам, ни по внешнему виду на бойца не похожа.
— Применяли навыки на улице?
— К счастью, нет. Стараюсь ни с кем не конфликтовать.
С ринга за компьютер
— Какая у вас цель в спорте?
— Чаще выступать. В 2019 году у меня было два турнира. Надеюсь, 2020-й будет насыщеннее. Слышала, в Бишкеке пройдет чемпионат мира по бирманскому боксу. Это мой шанс взять золото.
Спорт — не единственная вещь в моей жизни. Люблю учиться. В школе была отличницей. В вузе получала пятерки и четверки. По профессии я программист-инженер. Занимаюсь веб-дизайном и созданием рекламы. Эти сферы постоянно развиваются. Чтобы не отставать, в свободное время изучаю новшества. Работаю с удовольствием.
— Работа мешает тренировкам?
— Из-за учебы и работы дважды (на полгода и год) уходила из спорта. Сейчас все успеваю. На работе, бывает, отпускают пораньше. Повезло с директором.