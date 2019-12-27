В Бишкеке проведут супертурнир среди профессионалов по бирманскому боксу

В Бишкеке пройдет чемпионат Центральной Азии среди профессионалов по бирманскому боксу (летхвей). Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР Каныбек Бикбоев.

На турнире выступят представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Украины. Среди них чемпионы мира, Азии и Европы, призеры Азиатских игр. Новичков нет. Даже молодые участники имеют победный опыт. От КР, например, будут биться титулованные Данияр Токуров и Алмазбек Замиров.

В программе девять боев, включая один женский. «Для разнообразия устроим поединки не только по бирманскому боксу, но и по ММА и муай боран, — отметил Каныбек Бикбоев. — Надеюсь, будет зрелищный и честный турнир».

«Спасибо организаторам, что дают нам возможность проявить себя на профессиональной арене. Хочу пожелать всем удачи в завтрашних боях», — сказал Алмазбек Замиров.

«Будет очень приятно выступить здесь. Благодарю за приглашение. Покажем с Данияром Токуровым отличный бой», — заявил узбекистанец Узаир Исмаилжанов.

Центральноазиатская федерация бирманского бокса базируется в Кыргызстане. Ее председатель Ильгиз Сарылдык уулу огласил цели турнира: развитие спорта по всей республике и привлечение к нему молодежи. «В апреле 2020 года впервые в истории КР проведем здесь чемпионат мира среди любителей», — добавил он.

На пресс-конференции организаторы турнира устроили церемонию взвешивания.

Начало состязаний — 28 декабря в 17.00 в центре фитнеса и бокса Strong.