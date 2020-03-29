Когда нет соревнований. Чем заняться болельщикам во время карантина

Почти три недели в Кыргызстане нет соревнований. Спортивное ведомство запретило проводить их для профилактики коронавируса. Аналогичные санкции ввели во многих других странах. Сколько еще это продлится, неизвестно. Болельщики изнывают от скуки.

24.kg предлагает несколько советов, которые помогут любителям спорта с пользой пережить карантин.

1 Изучать архивы СМИ Изучать архивы СМИ

В Кыргызстане развиваются около ста видов спорта, но популярны лишь пять-семь. Остальные интересны узкому кругу лиц, и даже победы их представителей на международной арене не вызывают в обществе особого восторга. Когда-то так повелось, и со временем ситуация не меняется. Сейчас у болельщиков есть возможность расширить свой кругозор.

Читайте по теме Толкунбек Исаков: Армрестлинг надо у нас признать одним из ведущих видов спорта

В последние годы на нашем сайте вышло множество репортажей и интервью о разнообразных и непохожих друг на друга видах спорта: от пенчак силата до тогуз-коргоола, от бирманского бокса до аэробной гимнастики, от хапкидо до маунтинбайка. Занимающиеся ими люди ничуть не хуже многих популярных спортсменов. Они тоже патриоты и заслуживают внимания.

2 Читать книги Читать книги

Наверное, любой футбольный болельщик слышал об извечном противостоянии «Реала» и «Барселоны». Но все ли в курсе, что ему больше 100 лет? Из книг можно узнать, как это соперничество зарождалось и почему сегодня привлекает внимание всего мира.

Литературы о спорте предостаточно. Читая, можно освежить в памяти историю любимого вида спорта или открыть для себя новый захватывающий вид.

Особый интерес вызывают биографии спортсменов. Зачастую у них непростая судьба. Пеле и Криштиану Роналду, например, вышли из бедных семей, а Лука Модрич был беженцем. В книгах говорится, что они пережили на пути к славе и большим деньгам и какими стали, достигнув цели. Главная мысль таких книг — мотивирующая: если сильно стараться, успех неизбежен.

3 Заводить блоги Заводить блоги

Быть блогером модно и почетно. К их мнению прислушиваются СМИ; за рекламу на странице платят хорошие деньги. Поэтому блогов с каждым днем все больше. В том числе о спорте.

Некоторые блогеры пытаются завоевать популярность, воруя чужие фотографии и видео. Занятие это бесперспективное. Куда больше шансов привлечь к себе интерес у тех, кто предлагает что-то свое, грамотно выражает мысли, делится знаниями и личным опытом. Вот где пригодится чтение книг.

Вести блог и прилично зарабатывать можно, почти не вкладывая средств. Главное — найти свою тему и достучаться до целевой аудитории.

4 Знакомиться с новыми лигами Знакомиться с новыми лигами

Трудно поверить, но кое-где соревнования не отменили. Близится к завершению чемпионат Австралии по футболу. Матчи идут каждую неделю. В Беларуси, наоборот, футбольный сезон только стартовал. На эти выходные намечены игры второго тура. Расписание и результаты обоих турниров доступны в интернете. Если постараетесь, найдете и трансляции. Когда еще будет повод познакомиться с такими экзотическими для нас турнирами?

Кое-где проводятся соревнования и по другим видам. Например, по шахматам и ММА.

5 Узнать о спорте XXI века

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год. Однако прямо сейчас проходит аналогичный турнир среди любителей компьютерных игр. Трансляции без труда находятся в Сети. Они бесплатны и имеют десятки тысяч просмотров. Это лишь один из множества турниров по видеоиграм, доступных для аудитории в любой момент.

Когда-то киберспорт считали спортом будущего. Оно наступило. К компьютерным играм уже относятся не как к детской забаве, а как к средству для заработка. Обогащаются и организаторы и участники. Среди игроков все больше миллионеров. В то же время в некоторых странах (например, в нашей) киберспорт официально признали видом спорта.

Присмотритесь к таким играм, как Dota 2 и FIFA. Может, играть — ваше предназначение? Только надо трезво оценивать свои шансы. Сразу побеждать и зарабатывать не получится. Слишком высокая конкуренция.

6 Самостоятельно тренироваться Самостоятельно тренироваться

Тем, кто из-за карантина вынужден целыми днями сидеть дома, не позавидуешь. Малоподвижный образ жизни вреден для здоровья. Нужны физические нагрузки.

В частных домах можно бегать по двору, в квартирах — поднимать гантели (если их нет, сделайте из пластиковых бутылок по схемам из интернета). Чтобы не было скучно, старайтесь каждый день постепенно увеличивать поднимаемый вес. В Сети уйма статей о том, как составить программу самостоятельных тренировок. Может, в следующий раз, критикуя какого-то спортсмена за недостаток самоотдачи, вспомните, как трудно соблюдать дисциплину и регулярно тренироваться.

7 Уделять время семье Уделять время семье

Многие болельщики всю неделю работают, а по выходным собираются в баре с друзьями и смотрят спортивные трансляции. Либо делают это на диване у телевизора. В результате их близкие недополучают внимания. Отсутствие трансляций — шанс уделить семье больше времени. Совместный отдых, общение и различные игры сближают. Не исключено, что когда соревнования возобновятся, вы махнете на них рукой и скажете жене: «Поехали лучше к родственникам».