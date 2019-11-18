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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

11-21 ноября. Чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Ухань (Китай)

Это лицензионный турнир. Кыргызстанцы имеют шанс завоевать путевку на Олимпийские игры  2020.

12-23 ноября. Чемпионат мира среди ветеранов по шахматам. Бухарест (Румыния)

Медали разыгрываются в двух возрастных группах: до 50 и до 65 лет. Кыргызстан представляет один спортсмен.

16-24 ноября. Чемпионат мира по джиу-джитсу. Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир проводится среди молодежи, взрослых, мастеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников есть и кыргызстанцы.

19 ноября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу. Группа F, пятый тур. Бишкек, стадион имени Долона Омурзакова, 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Таджикистана.

Команды борются за второе место в группе. Итог этого матча во многом повлияет на то, кто из них его займет. В предыдущих турах отечественная дружина одержала две победы и дважды уступила.

21-24 ноября. Чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию. Бишкек, On the Wake Active Camp

Турнир посвящен памяти Александра Аксенова. Участвуют представители Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

21-29 ноября. Чемпионат Азии по стрельбе из лука. Бангкок (Таиланд)

Тут тоже разыгрываются путевки на Олимпиаду, и отечественные спортсмены претендуют на них.

22 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, шестой тур. Бишкек, школа № 29

«Гиннес Junior» — «Гризли», 15.15;

«Политех» — «Легион», 17.00;

«Мой телефон» — «Гиннес», 18.45.

22 ноября. Международные соревнования среди женщин (до 23 лет) по футболу, первый тур. Душанбе (Таджикистан)

Сборная Узбекистана — сборная Кыргызстана.

В турнире участвуют шесть сборных. Им предстоит сыграть по круговой системе.

22-24 ноября. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Осака (Япония)

За победу борются 560 спортсменов из 97 стран. Среди них шесть кыргызстанцев, в том числе Айбек уулу Кубанычбек.

22-24 ноября. Чемпионат Азии по борьбе. Тайчжун (Китайский Тайбэй)

Это уже пятый чемпионат Азии в 2018 году — ранее прошли состязания среди спортсменов до 23 лет, взрослых, кадетов и юниоров. В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе.

23 ноября. Международные соревнования среди женщин (до 23 лет) по футболу, второй тур. Душанбе (Таджикистан)

Сборная Таджикистана — сборная Кыргызстана.

Хозяйки турнира — его фаворитки. Победа над ними станет для нашей команды серьезной заявкой на золото.

23 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, шестой тур. Бишкек, школа № 29

«Гиннес» — «Бишкек», 10.00;

«Токмок» — «Манас», 11.45;

«Школа Газпром» — СДЮШОР СИ «Эдельвейс», 13.30.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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