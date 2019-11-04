08:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира (среди спортсменов до 23 лет) по греко-римской борьбе.

Он выступал в весовой категории 60 килограммов. На пути к финалу одолел Асгара Ализаду (Азербайджан), Артура Петросяна (Россия), Лигуо Као (Китай) и Жору Абовяна (Украина). В решающей схватке наш борец встречался с Арменом Меликяном (Армения). У Меликяна травма головы, и судья несколько раз останавливал схватку, чтобы врачи оказали ему помощь. Но армянин все же победил.

В 2018 году Жоламан Шаршенбеков взял серебро на чемпионате мира среди взрослых.

Нынешний ЧМ проходил с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия). У Кыргызстана три медали. На турнире по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков завоевал золото. Айпери Медет кызы выиграла бронзу в состязаниях по женской борьбе.
Ссылка:
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
У Кыргызстана третья медаль на чемпионате мира среди ветеранов по борьбе
Депутат Тазабек Икрамов — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе
У Кыргызстана третья лицензия на Олимпиаду-2020
Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на турнире Гран-при в Грузии
У Кыргызстана второе серебро на чемпионате Азии по борьбе
Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате Азии по борьбе
У кыргызстанцев три медали на старте чемпионата Азии по борьбе
Каныбек Жолчубеков, Руслан Царев. Кто еще выиграл мемориал Санатбаева по борьбе
Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков победил на турнире по борьбе в Киеве
Кыргызстанец Узур Джузупбеков стал чемпионом Азии по борьбе
Популярные новости
Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков — чемпион мира по борьбе
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в&nbsp;&laquo;Барселону&raquo; и&nbsp;сыграть на&nbsp;чемпионате мира Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в&nbsp;матче НХЛ Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
&laquo;Дордой&raquo;&nbsp;&mdash; 11-кратный чемпион Кыргызстана по&nbsp;футболу «Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
4 ноября, понедельник
08:39
В некоторых районах Бишкека не будет газа В некоторых районах Бишкека не будет газа
08:27
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира по борьбе
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, кинопремьеры, концерт
18:30
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:00
Осенние каникулы. Самые увлекательные и интересные развлечения в Бишкеке
16:00
Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»