Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира (среди спортсменов до 23 лет) по греко-римской борьбе.

Он выступал в весовой категории 60 килограммов. На пути к финалу одолел Асгара Ализаду (Азербайджан), Артура Петросяна (Россия), Лигуо Као (Китай) и Жору Абовяна (Украина). В решающей схватке наш борец встречался с Арменом Меликяном (Армения). У Меликяна травма головы, и судья несколько раз останавливал схватку, чтобы врачи оказали ему помощь. Но армянин все же победил.

В 2018 году Жоламан Шаршенбеков взял серебро на чемпионате мира среди взрослых.

Нынешний ЧМ проходил с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия). У Кыргызстана три медали. На турнире по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков завоевал золото. Айпери Медет кызы выиграла бронзу в состязаниях по женской борьбе.