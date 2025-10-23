Экс-тренер КР по греко-римской борьбе привел сборную Египта к чемпионству

Сборная Египта по греко-римской борьбе завоевала золото на молодежном чемпионате мира в Сербии под руководством Азата Эркимбаева, экс-тренера сборной Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте U23 World Championships.

Ранее отмечалось, что тренер, возглавлявший сборную КР, в августе подписал трехлетний контракт со сборной Египта по греко-римской борьбе до конца Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Сначала сборная выступила на чемпионате мира в Хорватии, а уже на молодежном чемпионате мира в Сербии показала хороший результат, завоевав две медали — золотую и бронзовую.

В олимпийской весовой категории до 67 килограммов чемпионом мира стал Мохамед Хассан Ахмед Абделрехим. Его товарищ по команде Адхам Айман Гариб Абду Эль-Сайед (до 63 килограммов) занял третье место. В схватке за бронзу Эль-Сайед победил кыргызстанца Куттубека Абдуразакова.

Сборная Кыргызстана на этом турнире осталась без наград.