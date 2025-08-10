16:46
Спорт

Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады

Бронзовый призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков после долгого молчания рассказал в своих соцсетях, как он провел год после самых важных для него соревнований.

«После Олимпиады в Париже у меня был важный период восстановления — как физического, так и жизненного. Лечу давнюю травму, женился, немного отдохнул и с новыми силами вернулся к тренировкам и борьбе. Недавно съездил на сборы с нашей национальной командой в Японию.

Я также принял важное решение перейти в новую весовую категорию — с 60 на 63 килограмма. И вот первый результат: победа на международном турнире в Польше уже в новом весе.

Это только начало! Продолжаю усердно работать и иду дальше за новыми победами», — написал он.

В начале августа на международном турнире Poland Open в весовой категории до 63 килограммов Жоламан Шаршенбеков в финале менее чем за 2 минуты победил борца из Казахстана.

Осенью прошлого года спортсмен сыграл свадьбу, его супругу зовут Айхан, она из Таласа.

Напомним, на Олимпиаде в Париже в 2024-м бронзу завоевали борцы греко-римского стиля Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков и Жоламан Шаршенбеков, а Мээрим Жуманазарова по вольной борьбе — серебряную медаль.
