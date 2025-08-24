Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по борьбе (U 20)

Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе (U 20) среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в городе Самоков (Болгария), Об этом сообщается на сайте UWW.

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 67 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

Сначала он досрочно победил Игоря Зварыкина из Беларуси, затем также досрочно одолел Робина Брюннера из Швейцарии.

В четвертьфинале Жанторо Мирзалиев вышел на ковер против борца из Ирана и одолел его в упорной борьбе со счетом 5:3.

В полуфинале соперником стал Фоезбек Эшмирзаев из Узбекистана. Жанторо Мирзалиев победил со счетом 5:1 и вышел в финал.

В решающем поединке за золотую медаль представитель сборной КР встретился с россиянином и смог вырвать победу со счетом 4:2.

Жанторо Мирзалиев завоевал золото и стал чемпионом мира