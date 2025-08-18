Жоламан Шаршенбеков из-за травмы пропустит чемпионат мира по борьбе

Жоламан Шаршенбеков не поедет на чемпионат мира по борьбе в Хорватии. Информацию 24.kg подтвердили в Госагентстве физической культуры и спорта.

По его данным, спортсмен не сможет участвовать в турнире из-за травмы.

Жоламана Шаршенбекова заменит Баяман Каримов. Он является финалистом чемпионата мира (U-20) 2022 года и серебряным призером чемпионата Азии среди борцов до 23 лет.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира в категории до 77 килограммов Акжол Махмудов тоже не сможет участвовать в соревнованиях. Его место занял Бекзат Орункул уулу.

Отметим, чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября. На турнире разыграют 10 комплектов медалей, за которые поборются и кыргызстанские спортсмены.