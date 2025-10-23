12:33
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана

Отец известного кыргызского борца Акжола Махмудова Мухамед Махмудов выразил недовольство назначением Улукбека Карачолокова главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

После чемпионата мира в Хорватии главный тренер сборной КР Уран Калилов ушел в отставку, а его место временно занял Улукбек Карачолоков. Однако такое решение вызвало критику со стороны Мухамеда Махмудова, отца серебряного призера Олимпийских игр Акжола Махмудова. В своем обращении в социальных сетях он заявил, что Карачолоков не достоин быть главным тренером сборной.

«Он никогда не работал тренером в спортивном зале. После ухода из сборной тоже нигде не работал. Насколько я знаю, он занимался разведением лошадей, у него талант коневода и наездника. Но как человек, который пасет лошадей, может стать главным тренером сборной по борьбе?» — задался вопросом Мухамед Махмудов.

Он отметил, что на молодежном чемпионате мира в сербском городе Нови-Саде сборная Кыргызстана не завоевала ни одной медали. По мнению отца известного борца, это еще одно подтверждение того, что команде нужен более опытный и успешный наставник.

Федерация пока не прокомментировала слова Мухамеда Махмудова.
