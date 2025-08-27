Кыргызстанцам, победившим на чемпионате мира по борьбе, подарят квартиры. Об этом сообщили в Федерации борьбы КР.

Напомним, чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Загребе (Хорватия) с 13 по 21 сентября. На турнире разыграют 10 комплектов медалей.

Действующий чемпион мира в категории до 77 килограммов Акжол Махмудов не сможет участвовать в соревнованиях. Его место займет Бекзат Орункул уулу. Бронзовый призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков также не поедет на чемпионат мира по борьбе в Хорватии из-за травмы. Еще один действующий чемпион мира Айсулуу Тыныбекова пока приостановила свою карьеру.