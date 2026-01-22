Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал ролик о кыргызстанце Акжоле Махмудове

На официальных страницах в соцсетях Объединенного мира борьбы (United World Wrestling, UWW) опубликован видеоролик о кыргызском борце греко-римского стиля Акжоле Махмудове, известном среди болельщиков по прозвищу Акула.
Публикация вышла под рубрикой TuesdayThrows и сопровождается ироничной подписью. В переводе она звучит так: «Если твой соперник на ковре носит прозвище Акула, лучше попроси тренера не выпускать тебя на эту схватку. Иначе рискуешь попасть в видеоподборку «Пять минут Махмудова»». Таким образом UWW подчеркнул доминирующий стиль борьбы кыргызстанца и его способность решать исход поединков в короткие сроки.
Справка
Акжол Махмудов — один из самых титулованных борцов в истории Кыргызстана. Он выступает в весовой категории до 77 килограммов в греко-римской борьбе. Махмудов является двукратным чемпионом мира (2022, 2023 годы), серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бронзовым призером Олимпиады в Париже.
Кроме того, он неоднократно становился чемпионом Азии и победителем международных турниров, а также стабильно входит в число лидеров мирового рейтинга в своей весовой категории.