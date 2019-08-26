Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Турнир проводится в категориях до 8, 10 и 12 лет. Среди участников — шесть представителей Кыргызстана.

23-29 августа. Международные соревнования на кубок президента Казахстана по футболу. Нур-Султан

Звание сильнейшей оспаривают юношеские сборные Казахстана, Армении, Кыргызстана, Литвы и Таджикистана.

25-31 августа. Чемпионат мира по дзюдо. Токио (Япония)

На татами вышли около 880 спортсменов из 150 стран, в том числе девять кыргызстанцев.

26-30 августа. Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Иссык-Кульская область

Это второй в истории кубок страны по данному виду спорта — первый прошел в 2018-м.

26-31 августа. Конноспортивные игры. Чолпон-Ата, ипподром

Они ежегодно проводятся ко Дню независимости Кыргызстана. Гвоздь программы — турнир по кок-бору.

26 августа — 1 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Алматы (Казахстан)

Играют более 40 спортсменок из 14 стран. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина.

29-31 августа. Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Минск

Участники борются не только за медали, но и за путевки на Олимпиаду-2020. Одна из фавориток — кыргызстанка Дарья Маслова.

30 августа. Международные соревнования на кубок президента Кыргызстана по плаванию. Бишкек

Состязания проводятся в десятый раз. Одна из целей — подготовка к крупнейшим зарубежным стартам.

30 августа. Международные соревнования M-1 Challenge 104 по смешанным единоборствам. Оренбург (Россия)

Запланированы девять профессиональных боев. В одном из них Бусурманкул Абдибаит уулу (Кыргызстан) встретится с Андреем Лежневым (Украина). Для нашего спортсмена это первый поединок за девять месяцев.

30 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 20-й тур

«Абдыш-Ата» — «Дордой»,

«Нефтчи» — «Алай».

30 августа — 1 сентября. Чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу, третий тур. Иссык-Кульская область

Это заключительный тур национального первенства. Предыдущие прошли в июне и июле.

31 августа. Международные соревнования WEF 86 Proffight 37 по кулатуу эртаймаш. Баткен, центральный стадион

В октагон выйдут профессиональные бойцы из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

31 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 20-й тур

«Академия-Лидер» — «Илбирс»,

«Кара-Балта» — «Алга».

31 августа — 1 сентября. Открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Кроме отечественных команд, участвуют казахстанские и узбекистанские.

1 сентября. Международные соревнования по тайскому боксу. Атырау (Казахстан)

Отношения выясняют бойцы из стран Центральной Азии. Кыргызстан представляет Арген Керимбеков.