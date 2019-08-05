Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Для кыргызстанцев этот турнир — очередной этап подготовки к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры.

A, первый тур. Бангкок (Таиланд)

EREM (Кыргызстан) — «Нанлинг Тиланг» (Китай)

Звание лучшей оспаривают 16 команд — чемпионов своих стран. У EREM есть опыт игры на подобных состязаниях: в 2017-м он не попал в плей-офф, а в 2018-м выбыл в четвертьфинале.

«Абдыш-Ата» — «Илбирс»,

«Алга» — «Нефтчи»,

«Дордой» — «Академия-Лидер»,

«Кара-Балта» — «Алай».

Это четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м. Он приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Борьба за победу идет в дисциплине «свободная пирамида».

A, второй тур. Бангкок (Таиланд)

«Сеул» (Южная Корея) — EREM (Кыргызстан)

Корейский клуб — дебютант турнира. Победить его отечественной команде по силам.

Запланированы турниры среди детей (до 8, 12 и 16 лет) и взрослых.

UFC Fight Night 156 по смешанным единоборствам. Монтевидео (Уругвай)

В программе 11 профессиональных поединков. В главном бою вечера встречаются Валентина Шевченко (Кыргызстан) и Лиз Кармуш (США). Шевченко во второй раз за два месяца защищает титул чемпионки UFC.

WEF 84 Selection 27 по кулатуу эртаймаш. Кочкор

Участвуют бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Summer League — 2019 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Их приурочили к четырехлетию с начала интенсивного развития данного вида спорта в Кыргызстане. Играют мужчины, девушки, юноши и смешанные команды.

A, третий тур. Бангкок (Таиланд)

«Порт» (Таиланд) — EREM (Кыргызстан)

Биться с хозяевами соревнований всегда непросто. Тем более в заключительном туре группового этапа.