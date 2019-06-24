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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18-26 июня. Международные соревнования «Кубок Леонида Юртаева» по шахматам. Чолпон-Ата

Запланированы турниры по классическим шахматам и блицу. Их посвятили памяти первого гроссмейстера Кыргызстана Леонида Юртаева.

19-25 июня. Республиканские соревнования «Здоровая нация — процветающая страна», финальный этап. Бостери

Это ежегодные состязания. В программе девять видов спорта. Участвуют непрофессиональные атлеты. Одна из целей — развитие массового спорта.

19-29 июня. Чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Ташкент (Узбекистан)

Медали разыгрываются в шести возрастных группах  среди спортсменов 7-17 лет.

23-24 июня. Открытый чемпионат Бишкека по бильярду. Бишкек, Sun Club, 11.00

Турнир проходит в дисциплине «комбинированная пирамида». Участвуют ведущие мастера кия страны.

26 июня. Кубок АФК по футболу. Группа D, шестой тур. Бишкек, стадион Д.Омурзакова, 20.00

«Дордой» (Кыргызстан) — «Худжанд» (Таджикистан).

Это заключительный тур группового этапа. В предыдущих пяти «Дордой» набрал четыре очка и лишился шансов на выход в следующий этап соревнований.

26-28 июня. Чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу, первый тур. Чолпон-Ата

Турнир проводится среди мужчин и женщин. Чемпионские титулы защищают команды EREM и «Салам-Алик». Позднее пройдут еще два тура.

26 июня — 2 июля. Спартакиада «Ден соолук». Бостери

Участвуют работники учебных заведений Кыргызстана. В программе семь видов спорта.

27-28 июня. Международные соревнования по дзюдо. Бишкек

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Кыргызстана Петра Тельпизова.

29 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, девятый тур

«Илбирс» — «Иссык-Куль». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,
«Нарын» — «Баткен». Нарын, стадион «Ала-Тоо», 9.00,
СДЮШОР СИ — «Каракол». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,
«Чуй» — «Ош». Кант, стадион «Цементник», 9.00.

29-30 июня. Кубок Азии и чемпионат Центральной Азии по триатлону. Иссык-Кульская область

Участникам надо проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать 5 километров. Впервые эти соревнования прошли в КР в 2018-м.

29-30 июня. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 12-й тур

«Абдыш-Ата» — «Алай»,
«Академия-Лидер» — «Алга»,
«Илбирс» — «Кара-Балта»,
«Нефтчи» — «Дордой».

30 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, резервный день

«Илбирс» — «Каракол». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,
«Нарын» — «Ош». Нарын, стадион «Ала-Тоо», 9.00,
СДЮШОР СИ — «Иссык-Куль». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,
«Талас» — «Джалал-Абад». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Чуй» — «Баткен». Кант, стадион «Цементник», 9.00.

30 июня — 3 июля. Спартакиада спортивных журналистов Кыргызстана. Чок-Тал

Соревнования проводятся в пятый раз. Они приурочены к Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. Ожидается участие около 50 человек. Запланированы турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, тогуз-коргоолу и эстафета.

30 июня — 9 июля. Чемпионат Азии среди юниоров и девушек по шахматам. Суракарта (Индонезия)

За победу борются спортсмены до 20 лет. В программе турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу.
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