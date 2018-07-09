Лето, жара, адреналин. На Иссык-Куле впервые провели Кубок Азии по триатлону

В разгар лета на берегу жемчужины Кыргызстана впервые в истории провели Кубок Азии по триатлону. Корреспондент ИА «24.kg» не мог пропустить такое событие.

Турнир прошел на базе одного из центров отдыха. Среди профессионалов на старт вышли атлеты из Беларуси, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, КР, России, Сирии, Узбекистана и Украины. Им нужно было последовательно, не прерываясь на отдых, преодолеть три этапа: заплыв, велогонку и забег. Участники из нашего региона одновременно боролись за титул чемпиона Центральной Азии.

Фото ИА «24.kg». Участники стартуют

Триатлон в КР стали развивать весной 2015 года и с той поры добились больших успехов. Растет число занимающихся, а с ним и тех, кто преодолел тяжелейшую дистанцию Ironman. Регулярно проводят состязания в Бишкеке и Чуйской области. И вот теперь этот исторический старт. Все благодаря профильной федерации, подходящей к делу с энтузиазмом и смекалкой. Вот пример федерациям, которые десятилетиями находятся в стагнации и уповают на государство.

Замдиректора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канатбек Арпачиев похвалил федерацию и сказал, что триатлон — перспективный вид спорта для КР. Его развитию тут благоприятствуют природа и климат.

Условия позволяют проводить не только Кубок, но и чемпионат Азии. «После турнира сделаем анализ и посмотрим, как дальше помогать развитию этого вида спорта», — отметил чиновник.

Президент федерации Чынгыз Алканов сообщил, что призовой фонд состязаний в размере $10 тысяч привлек немало атлетов. «Идея провести данный турнир возникла три года назад. Жили этой мечтой, и вот она сбылась. К нам приехали довольно именитые спортсмены. Многие тут впервые. Некоторые говорят, что хотят проводить здесь сборы. Им очень нравится наша природа, — сказал Чынгыз Алканов. – Соревнование официальное, поэтому заработанное место будет учитываться при отборе на Олимпийские игры».

«Организовать Кубок было ужасно трудно, — признался он ИА «24.kg». — Основная сложность была в том, чтобы уговорить международную федерацию (ITU) разрешить нам его провести. Тем не менее она нам поверила. И, конечно, финансовая составляющая: бюджет соревнований уже перевалил за 3 миллиона сомов. Слава богу, есть друзья: с миру по нитке помогают. Еще много будет соревнований. Надеемся, что с каждым годом число участников будет расти».

На первом этапе триатлетам надо было достичь буйков, установленных в озере, и вернуться назад. Их выступление вызвало у многих зевак уважение: мало кто без специальной подготовки рискнет так далеко отплыть от берега. Тем более что вода не слишком теплая, а если посреди пути схватит судорога?

Фото ИА «24.kg». Первый этап — заплыв по Иссык-Кулю

Преодолев 750 метров, все участники благополучно вернулись на сушу и сели на велосипеды. Впереди — гонка на 20 километров. Основная часть пролегала по дороге Балыкчи – Корумду, половину которой ради состязаний закрыли. Ехать было не так-то просто — перепад высот не давал триатлетам расслабиться.

Третий этап, забег на пять километров, проходил по аллеям центра отдыха среди цветочных клумб и пушистых елей.

Среди женщин обладательницей Кубка Азии стала Арина Шульгина, выступавшая под флагом ITU. Она преодолела дистанцию за 1 час 5 минут 56 секунд. Второй с отставанием в 1,5 минуты стала Елизавета Жижина (Россия), третьей – Маргарита Крылова (Украина). Многих покорила яркая испанка Исора Соса.

«Я впервые в КР. Узнала о турнире на сайте ITU и приехала со своим товарищем по команде из Катара. Очень счастлива! Организация турнира прекрасная! Надеюсь в будущем сюда вернуться. Может, даже с мужем», – сказала она ИА «24.kg».

Устроители не ошиблись с датой проведения состязаний. На пляже было немало восторженных отдыхающих, которые узнавали правила, знакомились с атлетами и изъявляли желание заняться триатлоном. Популяризация спорта во всей красе!

Был и напряженный момент. Когда участницы отправились на велоэтап, несколько человек застряли у перегороженной трассы за пределами центра отдыха и не могли пойти по своим делам. «Подождите», — сухо сказал секьюрити. А чего ждать, непонятно. Вдруг кому-то надо в больницу? Люди возроптали, но охранник был непреклонен. Еще и второй подошел. Они почему-то решили, что у них достаточно власти ограничивать местным жителям свободу передвижения. Видимо, так проявилось их желание произвести впечатление на дорогих гостей из-за границы. Только после разговора на повышенных тонах они вспомнили, что люди не скот, который можно держать в загоне.

Среди мужчин борьба была упорной. Семь атлетов финишировали в пределах одной минуты. В зачете Кубка Азии победил канадец Майкл Лори, чей финальный результат составил 57 минут 8 секунд. На втором месте — Егор Мартыненко (Украина), на третьем — Микита Каценя (Беларусь).

«Как профессионал, я занимаюсь три года. Выигрывал крупные турниры у себя на родине, в Китае и Австралии, — сообщил ИА «24.kg» Майкл Лори. — Доволен этими состязаниями. Приеду, если будут проводить в следующем году».

«Я выступал в разных частях света. Уровень организации сегодняшнего турнира ничем не хуже, а может, и лучше, чем в других странах. Замечательно, что соревнования проходят в таком месте, — сказал наш молодой талант Александр Требунский. — Приехало много сильных, элитных спортсменов, выступивших достойно. Высота – еще один барьер для участников, который нужно было преодолеть. Для меня самым тяжелым этапом был беговой. Но в конце удалось включиться и обогнать ребят из Узбекистана и Ирана».

Фото ИА «24.kg». Триатлету надевают медаль

Есть надежда, что благодаря этому Кубку Азии многие международные федерации узнают о потенциале Иссык-Куля в проведении турниров по олимпийским видам спорта. А ведь наше озеро еще и отличное место для тренировок. Подготовка в условиях среднегорья позитивно сказывается на организме атлетов, и потом им легче показывать свои максимальные результаты. Чем больше иностранных спортсменов будет приезжать на Иссык-Куль и тратить деньги, тем лучше экономике КР.