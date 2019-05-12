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Спорт

Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков победил на турнире по борьбе в Киеве

Фото из архива ГАМФКиС. Каныбек Жолчубеков - чемпион турнира в Киеве

Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков победил на международном турнире по греко-римской борьбе.

В Киеве 10-12 мая прошли соревнования памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. В весовой категории 60 килограммов выступали 13 спортсменов из четырех стран. Каныбек Жолчубеков выиграл все свои четыре схватки. Повержены Игорь Курочкин (Украина), Дато Чхартишвили (Грузия), Мурад Базаров и Сакит Гулиев (оба из Азербайджана).

Напомним, Каныбек Жолчубеков – чемпион мира среди студентов, чемпион Азии, чемпион Исламских игр солидарности, призер Азиатских игр.
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