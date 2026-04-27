Власть

Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для брака в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который вводит обязательное медицинское обследование для лиц, вступающих в брак.

Согласно документу, регистрация брака будет возможна только при наличии справки о прохождении медосмотра.

Речь не просто о формальности. Законопроект делает обязательными лабораторные анализы на вирусные гепатиты В, С и D, ВИЧ-инфекцию и венерические заболевания.

Сейчас такие обследования носят добровольный характер, однако инициаторы считают это серьезным пробелом в системе здравоохранения. По их данным, многие граждане не знают о своем инфекционном статусе, а заражение нередко происходит уже в браке.

Результаты обследования сохранят статус медицинской тайны и будут раскрываться только с согласия самих граждан.

Отдельно уточняется, что если один из супругов скроет наличие заболевания, второй сможет через суд признать брак недействительным.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут снизить распространение инфекций, повысить ответственность при создании семьи и защитить здоровье будущих поколений.
Материалы по теме
Дорогие анализы. В ЖК просят поставить лаборатории в госстационарах
Медосмотр перед браком: чем полезна и чем опасна инициатива
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
Президент КР озабочен. Каждый третий брак в КР заканчивается разводом
ГКНБ опровергает массовый характер заключения браков между гражданами КР и КНР
Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов
Потребительская уверенность в Кыргызстане в октябре 2024 года показала снижение
Запрет снимать милиционеров на видео: юристы призывают отозвать законопроект
Цифра дня. 208 пар зарегистрировали брак в красивую дату 24.09.24 в Кыргызстане
Закон о клевете. Принятие документов, ограничивающих свободу слова, запрещено
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Бизнес
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в&nbsp;Google Pay и&nbsp;платите в&nbsp;одно касание Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
Курортный квартал IRBIS от&nbsp;&laquo;Аврора групп&raquo; меняет подход к&nbsp;курортной недвижимости Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
27 апреля, понедельник
16:25
Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для брака в Кыргызстане Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для...
16:16
«Умные» счетчики заменили 416 инспекторов — Минэнерго
16:15
Фермеры Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники с начала года
16:11
Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого этажа, выписана из больницы
16:09
Акыйкатчы обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами