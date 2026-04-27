Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для брака в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который вводит обязательное медицинское обследование для лиц, вступающих в брак.

Согласно документу, регистрация брака будет возможна только при наличии справки о прохождении медосмотра.

Речь не просто о формальности. Законопроект делает обязательными лабораторные анализы на вирусные гепатиты В, С и D, ВИЧ-инфекцию и венерические заболевания.

Сейчас такие обследования носят добровольный характер, однако инициаторы считают это серьезным пробелом в системе здравоохранения. По их данным, многие граждане не знают о своем инфекционном статусе, а заражение нередко происходит уже в браке.

Результаты обследования сохранят статус медицинской тайны и будут раскрываться только с согласия самих граждан.

Отдельно уточняется, что если один из супругов скроет наличие заболевания, второй сможет через суд признать брак недействительным.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут снизить распространение инфекций, повысить ответственность при создании семьи и защитить здоровье будущих поколений.