17:47
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Экономика

Уровень газификации Кыргызстана достиг 45 процентов

В Кыргызстане уровень газификации по итогам 2025 года достиг 45 процентов. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По словам чиновника, за отчетный период в республике проложено более 100 километров новых газовых сетей. В частности, активные работы по строительству инфраструктуры велись в селе Новопокровка. Благодаря расширению сетей к природному газу удалось подключить 20 тысяч новых абонентов, в результате чего их общее число по стране достигло 444 тысяч 400.

Согласно представленному отчету, суммарный объем потребления природного газа в 2025 году составил 520 миллионов кубометров.

Омурбек Женишбеков отметил, что ведомство продолжает работу по стимулированию перехода населения на экологичный вид топлива. Так, в целях перевода домашних систем отопления на газ гражданам были выданы льготные кредиты на общую сумму 19 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372083/
просмотров: 326
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
