Общество

Высокая мода. В Кыргызстане прошло уникальное дефиле на борту самолета

Фото пресс-службы Минкульта КР

В Кыргызстане впервые прошел показ мод прямо на борту самолета. Необычное мероприятие состоялось во время рейса по маршруту Бишкек — Каракол. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Главной частью показа стала авторская коллекция дизайнера Айпери Обозовой. В своих работах она сочетает традиционные кыргызские орнаменты и этнические элементы с современным стилем, продвигая национальную культуру.

Показ прошел прямо в салоне самолета, где модели дефилировали между рядами, демонстрируя наряды во время полета. Для части пассажиров это стало неожиданным сюрпризом.

В мероприятии также приняли участие блогеры и художники.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (включая международный аэропорт «Манас»), авиакомпании «Асман» и ОАО «Государственная страховая организация».

Инициатором и идейным руководителем выступила директор и заслуженный работник культуры КР Олеся Семикоз. Организаторы отмечают, что это первый подобный проект не только для Кыргызстана, но и для всего региона, демонстрирующий потенциал креативной индустрии страны.
