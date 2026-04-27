Высокая мода. В Кыргызстане прошло уникальное дефиле на борту самолета

В Кыргызстане впервые прошел показ мод прямо на борту самолета. Необычное мероприятие состоялось во время рейса по маршруту Бишкек — Каракол. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Главной частью показа стала авторская коллекция дизайнера Айпери Обозовой. В своих работах она сочетает традиционные кыргызские орнаменты и этнические элементы с современным стилем, продвигая национальную культуру.







В мероприятии также приняли участие блогеры и художники.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (включая международный аэропорт «Манас»), авиакомпании «Асман» и ОАО «Государственная страховая организация».