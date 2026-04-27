В Кыргызстане ожидается дефицит электроэнергии в 4 миллиарда киловатт-часов

В Кыргызстане в 2026 году прогнозируется дефицит электроэнергии на уровне около 4 миллиардов киловатт-часов. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, общее потребление электроэнергии по стране в текущем году ожидается на уровне 19,6 миллиарда киловатт-часов. При этом за счет внутренних источников планируется покрыть 15,7 миллиарда киловатт-часов.

Оставшийся объем — порядка 4 миллиардов киловатт-часов — составит дефицит, который предполагается покрыть за счет импорта. Для этого уже заключены соответствующие соглашения с соседними государствами.

Напомним, депутаты профильного комитета заслушивают отчет кабмина об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2025–2026 годов, а также о планах подготовки к следующему отопительному сезону.
