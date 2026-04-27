Агент 024

Ливер с подозрением на эхинококк купили на Аламединском рынке Бишкека

Бишкекчанка купила ливер на Аламединском рынке предположительно с эхинококком. Она рассказала, что приобрела субпродукты в отделе, где продают внутренности (ливер).

«Придя домой и открыв пакет, мы пришли в ужас. В легком обнаружили огромные кисты эхинококка! Если такой пузырь лопнет при разделке, личинки разлетятся по всей кухне», — объясняет женщина.

И добавляет, что у человека этот паразит годами развивается в печени или легких, превращая органы в труху, и удаляется часто только вместе с частью органа через тяжелейшие операции.

«У меня вопрос к администрации рынка и ветеринарной лаборатории, куда они смотрят? Такие внутренности должны немедленно утилизировать в биотермических ямах. Из-за их халатности люди могут стать инвалидами», — возмущается горожанка.

Внутренности сразу завязали в несколько пакетов и выкинули в мусорку.

Материалы по теме
США и Россия обеспечили 70 процентов импорта курятины в Кыргызстан
В Кыргызстане хотят открыть дополнительные точки продаж мяса по социальным ценам
В Кыргызстане выделено 1,5 миллиарда сомов на мясные кластеры
Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента
Это рынок. В Минводсельпроме признают, что цены на мясо нельзя отрегулировать
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках
О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме
Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
