Ливер с подозрением на эхинококк купили на Аламединском рынке Бишкека

Бишкекчанка купила ливер на Аламединском рынке предположительно с эхинококком. Она рассказала, что приобрела субпродукты в отделе, где продают внутренности (ливер).

«Придя домой и открыв пакет, мы пришли в ужас. В легком обнаружили огромные кисты эхинококка! Если такой пузырь лопнет при разделке, личинки разлетятся по всей кухне», — объясняет женщина.

И добавляет, что у человека этот паразит годами развивается в печени или легких, превращая органы в труху, и удаляется часто только вместе с частью органа через тяжелейшие операции.

Фото читателей

Внутренности сразу завязали в несколько пакетов и выкинули в мусорку.

