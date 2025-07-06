Кыргызстанский борец Хасан Гасанов завоевал золото юношеского чемпионата Азии

Кыргызстанец Хасан Гасанов завоевал золото на чемпионате Азии по греко-римской борьбе среди юношей. Турнир проходит в Бишкеке.

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 85 килограммов, где было заявлено семь борцов.

Хасан Гасанов одержал три победы над спортсменами из Иордании, Индии и Таджикистана в своей группе и вышел в полуфинал, где со счетом 9:0 победил соперника из Узбекистана.

В борье за золото кыргызстанец оказался сильнее представителя Казахстана и одержал досрочную победу со счетом 9:0 за 1 минуту и 2 секунды.