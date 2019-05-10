Собачьи бега и стрельба. На Иссык-Куле прошел турнир по салбууруну ко Дню Победы

В Чолпон-Ате 9 мая прошел республиканский турнир по салбууруну. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир провели в рамках конноспортивных игр, посвященных Дню Победы, памяти Суйменкула Чокморова и Усена Кудайбергенова. Участвовали около 60 спортсменов.

В испытании беркута лучшим стал Дали Айбашев, в испытании ястреба — Нурсейит Бейшебеков. В собачьих бегах первый приз взял Мухидин Карабаев. В стрельбе из лука пешком среди мужчин победил Ынтымак Мурадил уулу, среди женщин — Асель Садырова. В стрельбе из лука верхом на лошади отличился Алмаз Акунов.

На конноспортивных играх также прошли состязания по кок-бору, эр-энишу и скачки.