Депутат: Федерация салбуурун нуждается в господдержке на содержание животных

Депутат Салтанат Аманова предложила усилить государственную поддержку Федерации салбуурун, сделав акцент на расходы по содержанию ловчих птиц и животных. С такой инициативой она выступила на заседании парламентского комитета по науке, образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Парламентарий отметила, что Федерация салбуурун является главным носителем кочевой культуры, чьими услугами государство активно пользуется при приеме иностранных делегаций. По ее словам, содержание беркутов, тайганов и скаковых лошадей требует огромных средств, которые сегодня практически не покрываются государством.

В КР прошел фестиваль «Салбуурун»: беркуты, тайганы и дух кочевой традиции

«Нужно обратить внимание на состояние животных: чем они питаются, как за ними смотрят ветеринары. В Тонском районе осталось всего четыре-пять мастеров этого дела. Если мы не поддержим их сейчас, мы просто потеряем эту уникальную преемственность», — заявила Салтанат Аманова.

В ответ на ее предложение представитель Госагентства физкультуры и спорта сообщил, что на 2026 год Федерации салбуурун предусмотрено 11 миллионов сомов.

Однако, по словам депутата, эти средства направляются исключительно на организацию соревнований и не покрывают расходы на повседневный уход за животными. Она призвала ведомство пересмотреть подходы к финансированию, чтобы помочь мастерам сохранить исчезающее искусство национальной охоты.

Салбуурун — традиционный вид охоты у кыргызов, включающий охоту с беркутом, луком и тайганом — национальной породой охотничьих борзых. Эта практика считается частью нематериального культурного наследия кочевой цивилизации.
