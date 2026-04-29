Власть

Депутат ЖК просит вернуть соцгарантии людям, родившимся во время ВОВ

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гульнара Акимбаева подняла вопрос о необходимости социальной поддержки граждан, родившихся с 1941 по 1945 год. Она отметила, что в преддверии 81-й годовщины Победы вопрос восстановления прав этой категории граждан остается нерешенным.

По словам депутата, до 2009 года в Законе «О ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла» были предусмотрены меры поддержки для «детей войны», однако позже они были исключены. К ней обратилась жительница Бишкека Галина Ласунова, 1941 года рождения, которая указала на отсутствие выплат и льгот для тех, чье детство пришлось на военные годы.

Фото -скриншот с прямого эфира. Гульнара Акимбаева

«В настоящее время в стране отсутствуют точные сведения о количестве граждан этой категории. Учитывая, что самым старшим из них сейчас 85 лет, их не так уж и много. В этом году участникам ВОВ, блокадникам и узникам концлагерей предусмотрены выплаты по 200 тысяч сомов, но «дети войны» остались без поддержки», — подчеркнула депутат.

Гульнара Акимбаева обратилась к кабмину с предложением рассмотреть возможность выплаты единовременной компенсации гражданам, родившимся в 1941–1945 годах. Также она потребовала закрепить соответствующие социальные гарантии для «детей войны» на законодательном уровне.

В Кыргызстане на сегодняшний день осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них 8 ветеранов являются участниками войны.
