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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-16 мая. Международные соревнования по современному пятиборью. Алматы (Казахстан)

Традиционный турнир посвящен памяти Амангельды Иманова. Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Кыргызстан представляет солидная команда.

13-18 мая. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Душанбе (Таджикистан)

На корты вышли более 80 спортсменов из 19 стран, в том числе три кыргызстанца.

15 мая. Кубок АФК по футболу. Группа D, четвертый тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 20.00

«Дордой» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан).

В предыдущих турах «Дордой» один раз сыграл вничью и дважды уступил и идет последним в группе. «Истиклол» лидирует.

18 мая. Чемпионат Бишкека по гиревому спорту. Бишкек, гостиница «Достук»

Прошлый сезон для гиревиков Кыргызстана получился удачным. В этом году хотят закрепить успехи. Одна из целей турнира — подготовка к международным соревнованиям.

18 мая. Чемпионат Кыргызстана по таэквондо ITF. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состязания проводит федерация, которую возглавляет Олег Лим. Участвуют ведущие бойцы из столицы и регионов.

18 мая. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, третий тур

«Джалал-Абад» — «Каракол». Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Нарын» — «Илбирс». Нарын, стадион «Ала-Тоо», 9.00,
«Талас» — «Иссык-Куль». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Чуй» — СДЮШОР СИ. Кант, стадион «Цементник», 9.00.

18 мая. Чемпионат по пощечинам. Бишкек, Dordoi Plaza, 15.00

В других странах подобные соревнования проводятся не первый год, но в Кыргызстане прежде не проходили. Зрителей ожидают зрелищные поединки; наверняка будут нокауты.

18-19 мая. Футбол. Кыргызская премьер-лига, седьмой тур

Запланировано четыре матча между примерно равными по силам соперниками. В центральном схлестнутся «Дордой» и «Алай».

19 мая. Республиканские соревнования по пенчак силату. Малтабар

Турнир проводится среди клубов. Он посвящен памяти Тимура Бикбоева.

19 мая. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, четвертый тур

«Джалал-Абад» — «Иссык-Куль». Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Нарын» — СДЮШОР СИ. Нарын, стадион «Ала-Тоо», 9.00,
«Талас» — «Каракол». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Чуй» — «Илбирс». Кант, стадион «Цементник», 9.00,
«Ош» — «Баткен». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 10.00.
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