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Спорт

Тренер сборной Кыргызстана по футболу: Мы близки к выходу в плей-офф

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился ожиданиями от матча с командой Филиппин в рамках Кубка Азии.

Поединок заключительного тура группового этапа в группе C состоится 16 января. Начало в 19.30 по бишкекскому времени.

«Многое стоит на кону, и мы понимаем важность игры. Филиппины — хорошая команда с известным тренером. Недооценивать ее мы не имеем права. Настроены решительно, готовы эмоционально, физически и тактически. Выход в плей-офф зависит от нас не на 100 процентов. Но мы близки к нему, и это придает нам много сил. Приложим их, чтобы выиграть. Рассчитываем на успех. Верю в своих ребят», — сказал Александр Крестинин.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. В первом туре Кыргызстан проиграл Китаю, а во втором не справился с Южной Кореей. Для выхода в плей-офф сборной КР мало победить Филиппины. Надо надеяться, что хотя бы в одной группе из оставшихся (D, E или F) результаты команды, которая станет третьей, будут хуже, чем у нашей. Хотя, при определенном раскладе, для выхода в 1/8 финала сборной Кыргызстана хватит даже ничьей.
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