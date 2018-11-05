Зажигательные ритмы. В Бишкеке провели крупный турнир по бальным танцам

Наши мастера спортивных бальных танцев все чаще радуют большими победами: выигрывают за рубежом пять-семь, а порой и 15 медалей. Накануне болельщики вживую насладились их мастерством — в столице провели ежегодный международный турнир Alexis Cup — 2018.

Состязания прошли в атмосфере праздника. Воспитанные зрители, приветливые организаторы, ведущая с красивой и поставленной речью... Мало в каком виде спорта у нас встречается подобное.

За победу в нескольких возрастных группах боролись около 600 молодых спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. В программе европейские и латиноамериканские танцы. Романтично настроенные зрители испытывали особое удовольствие, наблюдая исполнение танго и венского вальса. Горячие натуры радовались самбе и ча-ча-ча.

Участники отдавались любимому делу полностью. Похожих пар не было. У каждой оригинальная программа. Разнообразие па поражало воображение.

Судья Ярослав Квашнин с двумя коллегами приехал из Казахстана. Видимо, их пригласили, чтобы ни у кого не возникло сомнений в объективности судейства.

«Здешний уровень спортивных бальных танцев мне очень нравится. Есть хорошие молодые тренеры и спортсмены с большим потенциалом. Растут, показывают достойные результаты. Часто приезжают к нам и успешно выступают», — рассказал он 24.kg.

В различных категориях золотые медали выиграли дуэты Говард Чолпонбаев — Айбике Нурланова, Адель Лобанов — Амина Осмоналиева, Назар Алисултанов — Софья Ермошкина, Амир Байкенов — Эвелина Настюкова, Владимир Усенко — Арина Гракова, Абай Туменбаев — Маргарита Петрова и другие. Обладателями главного трофея — кубка студии «Алексис» — стали Адилет Толомушов и Кристина Титунина.

Многие дуэты завоевали по несколько медалей.

Фото 24.kg. Награды победителям

«Победа далась непросто — соперники были серьезные, — поделилась с 24.kg эмоциями 16-летняя Кристина Титунина. — В бальных танцах особая прелесть: девушка исполняет роль украшения, а парень — это опора. С нынешним партнером танцуем четыре года. Выиграли множество медалей в Казахстане. Хотим показать себя и в других странах, выступить на чемпионате Азии».

В рамках турнира определились чемпионы КР в двух категориях. В категории «юниоры-2, 10 танцев» лучшими стали Алишер Сейдалиев и Азиза Жолдошева, а в категории «молодежь, 10 танцев» — Александр Шефлер и Кристина Мельникова. Основную массу наград чемпионата республики разыграли еще в марте.

Один из ведущих дуэтов Кыргызстана Фарух Мамаджанов — Надежда Бурау на этом турнире выступал в качестве тренеров.

«Весной на чемпионате КР мы заняли второе место. Позднее взяли серебро на чемпионате Азии. В следующем году планируем чаще выезжать на соревнования и получить еще больше опыта. Сегодня выводили учеников. Они были во всех возрастных группах», — рассказал 24.kg Фарух Мамаджанов.

— Наверное, сложно выучить такую массу танцевальных движений?

— Если вам нравятся танцы, то несложно. Тем более тренер никогда не поручит вам что-то трудное, если вы новичок. Все приходит с опытом.

Фото 24.kg. Эпизод турнира Alexis Cup — 2018 по спортивным бальным танцам

— Сезон — 2018 сложился успешно. Наши танцоры победили на чемпионате Азии в Гонконге. Часто выигрывают в Москве и Казахстане. В мировом рейтинге дуэт Артем Семеренко — Валерия Качалко занимает высокое, 24-е место. Среди участников нынешнего турнира много перспективной молодежи, — сообщил 24.kg президент Федерации танцевального спорта Кыргызстана Сергей Титунин. — Кстати, год еще не закончен — впереди чемпионат мира.

— За счет чего наши танцы последние два-три года прогрессируют?

— Одно время у нас были проблемы, а сейчас стабильность. Плюс открываются новые клубы. Молодые тренеры потихоньку берут бразды правления в свои руки. Стараемся чаще выезжать на крупные турниры, где высокая конкуренция. По мере возможности помогает государство. Основной груз ответственности лежит на родителях спортсменов: приобретают экипировку, оплачивают поездки. Им особая благодарность.