Танцоры из Кыргызстана взяли серебро на турнире в Великобритании

Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире по спортивным бальным танцам в Великобритании. Об этом сообщил глава Федерации танцевального спорта КР Сергей Титунин.

Турнир WDSF DanceSport Festival – 2025 проходил с 11 по 13 апреля в Блэкпуле. Кыргызстанцы соревновались на паркете со спортсменами из Италии, Румынии, Болгарии, Германии, Польши, КНР и других европейских и азиатских стран.

В категории «Восходящие звезды» латиноамериканской программы танцевальная пара Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова заняли второе место, завоевав серебряную медаль среди 101 пары. В другой категории «Взрослые» латиноамериканской программы пара заняла 35-е место из 144 пар.

Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации WDSF.

Федерация танцевального спорта КР выражает благодарность спортсменам, принявшим участие в данных соревнованиях.

Ранее танцоры из Кыргызстана показали блестящие результаты на чемпионате Азии, где Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали первое место по латиноамериканской программе среди 14 конкурсантов стран региона.