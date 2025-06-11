09:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами мира в Германии

Спортсмены Кыргызстана стали чемпионами мира по спортивным бальным танцам в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации танцевального спорта.

С 6 по 7 июня в Бремене (Германия) прошел ежегодный турнир по спортивным бальным танцам, где участие приняли спортсмены из более 30 стран, включая США, Румынию, Францию, Италию, Польшу, Португалию, Грузию, Китай, ЮАР. 

Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации WDSF.

Пара из КР Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова заняли первое место, завоевав золотую медаль и титул чемпионов мира, из 65 пар в латинской программе.

Федерация танцевального спорта в лице президента Сергея Титунина выражает благодарность спортсменам, принявшим участие в данных соревнованиях. 
Ссылка: https://24.kg/sport/332257/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Танцоры из Кыргызстана взяли золото на международном турнире в России
Танцоры из Кыргызстана взяли серебро на турнире в Великобритании
Кыргызстанцы поучаствовали в VIII «Балтийской танцевальной олимпиаде»
Ах, эта сальса! Восходящие звезды танцев о победах и гордости за Кыргызстан
Кыргызстанцы выиграли 17 золотых медалей на танцевальном турнире в Москве
Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Португалии
Кыргызстанцы победили на турнире по танцам в России
Танцоры из Кыргызстана победили в ОАЭ
Кыргызстанцы заняли второе место на танцевальном турнире в Норвегии
Танцоры из Кыргызстана выиграли три золота на «Вальсе осени» в Алматы
Популярные новости
Двух футболистов выгнали из&nbsp;сборной ОАЭ накануне матча с&nbsp;командой Кыргызстана Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Кыргызстанка завоевала серебряную медаль Кубка мира по&nbsp;самбо Кыргызстанка завоевала серебряную медаль Кубка мира по самбо
Матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; ОАЭ: кто фаворит Матч Кыргызстан — ОАЭ: кто фаворит
Бизнес
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
11 июня, среда
09:50
Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами мира в Германии Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами мира в Германии...
09:46
В Кыргызстане упрощают процедуры в сфере науки и высшего образования
09:45
Миллиарды рублей потратила РФ на поддержку медийных и международных проектов
09:42
Милиция примет меры в отношении компании, строящей дом на Куюкова в Бишкеке
09:22
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 11 июня