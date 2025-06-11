Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами мира в Германии

Спортсмены Кыргызстана стали чемпионами мира по спортивным бальным танцам в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации танцевального спорта.

С 6 по 7 июня в Бремене (Германия) прошел ежегодный турнир по спортивным бальным танцам, где участие приняли спортсмены из более 30 стран, включая США, Румынию, Францию, Италию, Польшу, Португалию, Грузию, Китай, ЮАР.

Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации WDSF.

Пара из КР Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова заняли первое место, завоевав золотую медаль и титул чемпионов мира, из 65 пар в латинской программе.

Федерация танцевального спорта в лице президента Сергея Титунина выражает благодарность спортсменам, принявшим участие в данных соревнованиях.