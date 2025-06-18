Завершился отбор на Fusion Concept Festival: кто представит Кыргызстан в Париже

В Бишкеке прошел отборочный тур одного из крупнейших танцевальных событий — Fusion Concept Festival 2025. Об этом сообщает Министерство культуры.

Отмечается, что это событие подтверждает, что современные танцы не просто искусство, а уникальное сочетание творчества и спорта.

Fusion Concept Festival — один из ведущих международных фестивалей, который объединяет технику и творчество, создавая культурное пространство для раскрытия новых горизонтов танцевального искусства.

Ежегодно он собирает талантливых исполнителей со всего мира, предоставляя им уникальные возможности для профессионального роста и выхода на международную сцену.

Организатором отборочного тура стал Жан Воинов.

В соревнованиях приняли участие сотни талантливых танцоров, которые состязались в нескольких номинациях: Freestyle 2×2, Hip-Hop Pro, Popping Pro и Best Show.

Главным призом в категории 2×2 стала оплаченная поездка и участие в мировом чемпионате Fusion Concept Festival 2025 в Париже.

Победителями отбора стали братья-близнецы Ома и Ема, дуэт HustleTwinz, которые получили уникальный шанс представить Кыргызстан на мировом уровне.