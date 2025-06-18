09:17
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Завершился отбор на Fusion Concept Festival: кто представит Кыргызстан в Париже

В Бишкеке прошел отборочный тур одного из крупнейших танцевальных событий — Fusion Concept Festival 2025. Об этом сообщает Министерство культуры.

Отмечается, что это событие подтверждает, что современные танцы не просто искусство, а уникальное сочетание творчества и спорта.

Fusion Concept Festival — один из ведущих международных фестивалей, который объединяет технику и творчество, создавая культурное пространство для раскрытия новых горизонтов танцевального искусства.

Ежегодно он собирает талантливых исполнителей со всего мира, предоставляя им уникальные возможности для профессионального роста и выхода на международную сцену.

Организатором отборочного тура стал Жан Воинов.

В соревнованиях приняли участие сотни талантливых танцоров, которые состязались в нескольких номинациях: Freestyle 2×2, Hip-Hop Pro, Popping Pro и Best Show.

Главным призом в категории 2×2 стала оплаченная поездка и участие в мировом чемпионате Fusion Concept Festival 2025 в Париже.

Победителями отбора стали братья-близнецы Ома и Ема, дуэт HustleTwinz, которые получили уникальный шанс представить Кыргызстан на мировом уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333077/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Азии по спортивным бальным танцам
Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире в Германии
Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире в Испании
Кыргызстанцы выиграли турнир по спортивным бальным танцам в Москве
Танцоры из Кыргызстана выиграли турнир в Турции
Кыргызстанцы завоевали золото на турнире по спортивным бальным танцам
Танцоры из Кыргызстана заняли четвертое место на чемпионате Азии
Кыргызстанцы завоевали золото на турнире по спортивным бальным танцам
Танцевальная пара из Кыргызстана завоевала золотую медаль турнира в Ташкенте
Кыргызстанцы завоевали золото на международном турнире по танцам в Италии
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
18 июня, среда
09:17
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду Черногории Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду Черного...
09:16
В Таласском госуниверситете построят новый пятиэтажный кампус
08:55
Проблемы беженцев и лиц, ищущих убежища в Кыргызстане обсудили в МИД с УВКБ
08:37
Участки в аренду под бизнес выставляет на торги администрация Кочкорского района
08:37
В городе Кара-Суу новый мэр: распоряжение акима района
17 июня, вторник
23:40
Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в подкасты
23:03
В России запретят вывески на иностранных языках
22:49
В микрорайоне «Ак-Тилек» города Ош заасфальтировали улицы и построили мост