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В Чуйской области чиновники отдавали в частную собственность пастбища

В Джаны-Пахтинском айыльном аймаке чиновники отдавали пастбища в частную собственность за отдельную плату. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, должностные лица Джаны-Пахтинского айыльного аймака за вознаграждение в среднем в $1,4 тысячи неоднократно выдавали земельные участки в селе Джаны-Пахта под индивидуальное жилищное строительство. Основанием выступал протокол решения земельной комиссии. Но решения о предоставлении участков выдавались вне очереди.

Кроме того, согласно планово-картографическим материалам Управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Сокулукского района, выделенные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Это пастбища, которые нельзя передавать в частную собственность.

Прокуратура Сокулукского района возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (нарушение земельного законодательства), 350 (подделка документов) и 313-1 (получение взятки) УК КР.
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