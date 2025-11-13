Ущерб 13,7 миллиона сомов: чиновников задержали за махинации с землей в Кара-Суу

Сотрудники милиции раскрыли преступление, связанное с незаконным распределением земельных участков на территории Баш-Булакского айыл окмоту Кара-Суйского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В ходе следствия установили, что участок площадью 12,29 гектара, относящийся к категории пастбищ и не прошедший процедуру трансформации, незаконно разделили. 27 гражданам выделили по 600 квадратных метров под индивидуальное жилищное строительство.
В результате противоправных действий государству причинили ущерб в размере 13 миллионов 770 тысяч сомов.
В качестве подозреваемых задержаны:
- бывший глава Катта-Талдыкского айыл окмоту;
- специалист по земельным вопросам;
- специалист департамента Госстроя по южному региону.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.