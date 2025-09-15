Незаконную продажу госсобственности выявили в Базар-Коргоне

Незаконную продажу госсобственности выявили в городе Базар-Коргоне Джалал-Абадская области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что здание торгового центра «Каныкей» и прилегающий к нему земельный участок, являющиеся государственной собственностью общей стоимостью 6,4 миллиона сомов, незаконно перешли в частную собственность на основании договора купли-продажи.

При сопоставлении архивных документов выявлено, что в журнале регистрации распоряжений главы айыл окмоту отсутствуют какие-либо решения, касающиеся торгового центра «Каныкей», а указанное распоряжение относится к совершенно другому лицу. Кроме того, в районном архивном фонде также не обнаружили распоряжений, связанных с данным объектом.

Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 346 (служебный подлог) УК КР.

Следствие продолжается.