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Происшествия

По подозрению в коррупции задержали начальника отдела МЧС Кыргызстана

Фото ГКНБ

В рамках противодействия коррупции в государственных органах сотрудники ГКНБ задержали офицера Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, начальник подразделения Службы медицины катастроф МЧС майор С.Ч.М., злоупотребляя должностным положением, организовал устойчивую коррупционную схему.

Так, он получил 80 тысяч сомов за содействие в трудоустройстве на службу в одно из подразделений МЧС, однако не выполнил обязательства. В связи с этим посредством мобильного банкинга вернул ранее полученные средства.

5 августа 2025 года С.Ч.М. водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие по уголовному делу продолжается, устанавливается причастность иных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338699/
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