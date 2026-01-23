09:54
Происшествия

В Таласе аким задержан за незаконную вырубку 475 тополей и многомиллионный ущерб

В Таласской области задержали несколько должностных лиц по подозрению в незаконном распределении земельных участков и вырубке лесных ресурсов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По данным ведомства, аким Бакай-Атинского района А.Б.М. и директор Таласского лесхоза А.Н.Ж. в 2022–2023 годах действовали по предварительному сговору и незаконно передавали гражданам земли Государственного лесного фонда под строительство объектов отдыха. Участки выдавались без экологической экспертизы, без оплаты лесных потерь и без прохождения госрегистрации.

В результате государству причинили ущерб в размере более 23 миллионов сомов.

Кроме того, в 2024 году аким А.Б.М. без разрешительных документов дал согласие на вырубку 475 экземпляров тополя на территории района. Государственный ущерб по этому эпизоду превысил 5,3 миллиона сомов.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Подозреваемые водворены в ИВС Таласского городского УВД.

Следствие продолжает устанавливать других участников коррупционной схемы.
