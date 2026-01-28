ГКНБ задержал сотрудников суда Ошской области за фиктивное трудоустройство

Государственный комитет нацбезопасности выявил факты злоупотребления должностным положением в Административном суде Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сотрудники суда организовали схему фиктивного трудоустройства так называемых «мертвых душ» и подделывали документы ради личной выгоды.

По данным следствия, работники суда О.Н.О., А.у.Б. и К.у.Б. внесли заведомо ложные сведения о якобы трудоустроенных гражданах, получая их зарплаты. В результате государству причинен крупный материальный ущерб, а также нанесен удар по авторитету судебной системы.

Отмечается, что внутри коллектива суда сформировался негативный морально-психологический климат.

По итогам проверки Следственным управлением ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР («Злоупотребление должностным положением»). Начальник канцелярии и ряд сотрудников аппарата задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.