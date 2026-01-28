10:26
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Происшествия

ГКНБ задержал сотрудников суда Ошской области за фиктивное трудоустройство

Государственный комитет нацбезопасности выявил факты злоупотребления должностным положением в Административном суде Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сотрудники суда организовали схему фиктивного трудоустройства так называемых «мертвых душ» и подделывали документы ради личной выгоды.

По данным следствия, работники суда О.Н.О., А.у.Б. и К.у.Б. внесли заведомо ложные сведения о якобы трудоустроенных гражданах, получая их зарплаты. В результате государству причинен крупный материальный ущерб, а также нанесен удар по авторитету судебной системы.

Отмечается, что внутри коллектива суда сформировался негативный морально-психологический климат.

По итогам проверки Следственным управлением ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР («Злоупотребление должностным положением»). Начальник канцелярии и ряд сотрудников аппарата задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359554/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты изберут трех новых членов Совета по делам правосудия
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
В Таласе аким задержан за незаконную вырубку 475 тополей и многомиллионный ущерб
Суд продлил содержание под стражей Султанбекову, Атамбаеву и Атазову до 17 марта
Суд снова продлил запрет на мирные собрания в Первомайском районе
Главе ВС КР рассказали об оснащении судебных залов аудио- и видеофиксацией
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так
Якобы незаконная приватизация. Жители дома на Киевской, 218 могут потерять все
Кабмин уточнил порядок выплат экс-сотрудникам военных судов
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Бишкеке задержаны три женщины за&nbsp;нарушение общественного порядка В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
10:20
В Париже прошел показ коллекции весна—лето 2026 для модного дома Chanel В Париже прошел показ коллекции весна—лето 2026 для мод...
10:02
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ
10:01
ГКНБ задержал сотрудников суда Ошской области за фиктивное трудоустройство
09:59
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
09:48
В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 февраля начнут рейды