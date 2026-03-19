Незаконная раздача 2,35 гектара земли: прокуратура выявила нарушения в селе Чаек

Прокуратура Джумгальского района Нарынской области выявила факты незаконной передачи земельных участков в Чаекском айыл окмоту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах ответственные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, незаконно предоставили гражданам в частную собственность участки общей площадью 2,35 гектара. Нарушения совершили вопреки интересам службы: землю выделяли без официальных заявлений и в обход установленной очереди.

По факту возбудили уголовное дело по статье 337 УК КР («Злоупотребление должностным положением»). Проводятся следственные действия.

Коррупционные схемы при распределении земельных ресурсов остаются одной из главных проблем в регионах Кыргызстана. В начале 2026 года правоохранительные органы усилили надзор за деятельностью органов местного самоуправления. Ранее аналогичные проверки в Таласе позволили вернуть государству имущество стоимостью почти 17 миллионов сомов.