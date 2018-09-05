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Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Преступников ищет милиция

Ограбленный в ущелье Кырчын во время проведения III Всемирных игр кочевников британский военный атташе написал заявление в милицию. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов. 

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По его словам, сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

«Факт кражи подтвердился. Дипломат пока сам не знает, что конкретно у него пропало. Со слов потерпевшего, он оставил сумку у себя в палатке и вышел. Военный атташе написал заявление во временном пункте милиции. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Подробности будут известны позже», — сказал Бакыт Сеитов.
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