Общество

Самокатчик сбил беременную: в Бишкеке требуют запретить езду по тротуарам

В Бишкеке электросамокатчик сбил беременную женщину. Инцидент произошел 30 апреля около 15.11 в 7-м микрорайоне, рядом с Кыргызским научным центром репродукции человека.

По словам очевидцев, самокатчик двигался по тротуару, где и произошел наезд. После случившегося в соцсетях вновь подняли вопрос о необходимости запрета движения электросамокатов по пешеходным зонам, за исключением специально выделенных велодорожек.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливают личность водителя самоката.

В милиции напомнили, что пользователи электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила.

Граждан призывают не превышать скорость, уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными на тротуарах и переходах.
Материалы по теме
Автобусы устроили «гонку» и столкнулись на проспекте Айтматова в Бишкеке
В Новопокровке обгон по обочине закончился ДТП
На дорогах Кыргызстана в первом квартале погибли 148 человек, из них 18 — дети
Смертельное ДТП на трассе Бишкек — Ош. Погиб гражданин Китая
Ни пройти ни проехать: самокаты перекрыли тротуар на проспекте Манаса
В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Четверо погибших в ДТП в Кара-Суу. Подробности
Смертельное ДТП в Кара-Суу: погибли главы четырех сельских управ
Милиция расследует ДТП на трассе Ош — Гульчо, в котором погибли пять человек
Самокаты и мопеды против пешеходов. Почему улицы Бишкека становятся все опаснее
