Всех отравившихся клиентов гостиницы «Ак-Кеме» выписали из больницы

Всех отравившихся клиентов гостиницы «Ак-Кеме» в Бишкеке выписали из больницы. Об этом 24.kg сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

В ночь на 24 августа из гостиницы «Ак-Кеме» с пищевым отравлением в инфекционную больницу привезли 26 человек. Из них 13 человек госпитализировала городская скорая помощь, столько же — частная. По информации инфекционистов, всего поступило 42 человека.

Причины отравления пока не установили. «Они питались в двух местах. Первый прием пищи — из ланчбоксов, второй — в отеле. Отравиться могли и там, и там. Санитарная служба проводит расследование», — пояснил Гульжигит Аалиев.