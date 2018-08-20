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Происшествия

В Кой-Таше на свадьбе жених стрелял из винтовки. Милиция ищет нарушителя

В селе Кой-Таш Чуйской области на свадьбе жених и его друг стреляли в воздух. Об этом сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что жених стрелял из винтовки «Винчестер», а его друг — из пистолета Макарова.

«Помимо стрельбы в воздух, свадьба отличилась подложными номерами и полностью тонированными стеклами автомобилей. Среди гостей были сотрудники правоохранительных органов», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области отметили, что информация о стрельбе в воздух проверяется. В ведомстве пообещали принять меры к нарушителям общественного порядка.
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