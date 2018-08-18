В Баткене пациенты психонаркологического отделения выпили дезраствор. Один умер

Пациенты психонаркологического отделения Баткенской областной больницы выпили дезраствор. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что, со слов пациентов, 52-летний Мансурбек А. принес с собой жидкость, похожую на спирт, выпил ее, а через два часа скончался.

«Ему оказали реанимационную помощь, однако он скончался в больнице села Самаркандек. Под его подушкой обнаружили бутылку из-под минералки, в которой находилось 100-150 миллилитров дезраствора», — сообщили редакции.

Кроме него, в реанимационном отделении лежат еще четверо пациентов этой больницы. Они находятся в тяжелом состоянии.

«Известно, что в день инцидента Мансурбек зашел в процедурный кабинет и налил в бутылку дезраствор. Мужчина решил угостить им других пациентов. В это время санитар и медсестра брали анализы у другого пациента. Сейчас проводится проверка», — добавили источники.