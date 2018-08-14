В Джалал-Абаде мужчина убил приятеля и подсунул в его машину ложную записку

В Сузакском районе Джалал-Абадской области мужчина убил своего приятеля. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Уточняется, что в милицию поступило сообщение о том, что в больнице от полученных ранений скончался мужчина.

«Погибшим оказался 50-летний местный бизнесмен, занимающийся куплей-продажей валюты. На его теле обнаружено три ранения. По предварительной версии, погибшему приставили нож к горлу, когда он был за рулем. В этот момент он стал отбиваться, в результате машина попала в аварию. В авто погибшего обнаружена записка следующего содержания: «Если будешь ходить с чужой женой, будет тебе плохо», — сообщили в УВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний гражданин России Ш.М. С его слов, с погибшим он был знаком. Мужчина скрывался от милиции в кукурузном поле. Проверяется версия убийства на почве денег», — проинформировали в УВД.