19:49
USD 68.96
EUR 78.50
RUB 1.01
Происшествия

В Джалал-Абаде мужчина убил приятеля и подсунул в его машину ложную записку

В Сузакском районе Джалал-Абадской области мужчина убил своего приятеля. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Уточняется, что в милицию поступило сообщение о том, что в больнице от полученных ранений скончался мужчина.

«Погибшим оказался 50-летний местный бизнесмен, занимающийся куплей-продажей валюты. На его теле обнаружено три ранения. По предварительной версии, погибшему приставили нож к горлу, когда он был за рулем. В этот момент он стал отбиваться, в результате машина попала в аварию. В авто погибшего  обнаружена записка следующего содержания: «Если будешь ходить с чужой женой, будет тебе плохо», — сообщили в УВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний гражданин России Ш.М. С его слов, с погибшим он был знаком. Мужчина скрывался от милиции в кукурузном поле. Проверяется версия убийства на почве денег», — проинформировали в УВД.
Ссылка:
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат: Бурулай Турдалиеву могли спасти, если бы не халатность милиционеров
В Зеленограде кыргызстанца до смерти избили приятели. Его похоронили в Токтогуле
В Африке погибли три российских журналиста
Кыргызстанку осудили на 8,5 лет за убийство сожителя
Новорожденный в холодильнике. Кыргызстанка отказалась от своего ребенка
Опозорила семью. В Ноокате мать убила дочь, родившую ребенка вне брака
В Ысык-Атинском районе мужчину подозревают в похищении человека и его убийстве
Ушла к другому. Суд приговорил мужчину, убившего жену, к 15 годам тюрьмы
Громко храпели. Пенсионерка устроила кровавую бойню в больничной палате
В Чуйской области в сточной яме нашли скелет
Популярные новости
В&nbsp;море во&nbsp;Вьетнаме выловили загадочного &laquo;пришельца&raquo; В море во Вьетнаме выловили загадочного «пришельца»
В&nbsp;Таласе мужчина изнасиловал своего приятеля во&nbsp;время просмотра порнофильма В Таласе мужчина изнасиловал своего приятеля во время просмотра порнофильма
В&nbsp;Бишкеке чемпиона Евразии по&nbsp;панкратиону подозревают в&nbsp;попытке изнасилования В Бишкеке чемпиона Евразии по панкратиону подозревают в попытке изнасилования
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Российский бизнесмен получил незначительные травмы Взрыв в Бишкеке. Российский бизнесмен получил незначительные травмы
Бизнес
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне