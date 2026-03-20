10:48
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Камчыбек Ташиев посетил Айт-намаз и попросил у кыргызстанцев прощения

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт. Видеообращение распространилось в социальных сетях.

В своем поздравлении Камчыбек Ташиев пожелал мира, благополучия и достатка каждой семье, а также призвал к единству и взаимопониманию. Он отметил важность прощения и очищения в священные дни.

Он также попросил прощения у граждан за возможные ошибки и подчеркнул, что всегда действовал в интересах государства и народа.

Видео активно распространяется в соцсетях и вызывает обсуждение среди пользователей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366817/
просмотров: 1113
Версия для печати
Материалы по теме
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
Скандал с «Кыргызнефтегазом» и дело Ташиевых. Что говорят эксперты
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
Расследование ГНС по «Кыргызнефтегазу». Возбуждено уголовное дело
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес без давления: в Джалал-Абаде напомнили о запрете внеплановых проверок
Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
«Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
20 марта, пятница
10:44
Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ира...
10:33
Кыргызский театр кукол приглашает на праздничную шоу-программу
10:26
Глава МВД лично проверил соблюдение правопорядка на Айт-намазе в Бишкеке
10:14
Александр Лукашенко освободил еще 250 политзаключенных: на каких условиях
10:09
Камчыбек Ташиев посетил Айт-намаз и попросил у кыргызстанцев прощения