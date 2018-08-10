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Против чиновников мэрии и Бишкекглавархитектуры возбудили уголовное дело

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением сотрудниками Управления земельных ресурсов столичной мэрии (УЗР) и муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура». Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, проверкой установлено, что должностные лица УЗР, Бишкекглавархитектуры и мэрии Бишкека, нарушив требования земельного законодательства, незаконно предоставили право временного пользования земельным участком общей площадью 0,772 гектара под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов на улице Масалиева (Южная магистраль).

Далее Бишкекглавархитектура подготовила градостроительное заключение, предоставив исключительное право гражданину Д.Я. на возможность получения земель общего пользования без внесения корректуры в ПДП южной части и разработки проекта застройки квартала.

В тот же день должностные лица управления земельных ресурсов внесли этот вопрос на рассмотрение комиссии. В итоге принято решение внести изменения в договор в части изменения конфигурации земельного участка с сохранением площади и составлено дополнительное соглашение.

Д.Я. не собирался строить объект. Он выставил земельный участок в качестве залога на получение кредита в 1 миллион 100 тысяч сомов.

Уголовное дело передано в компетентный орган для расследования.
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