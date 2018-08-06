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На предприятии «Келечек» при ГСИН выявили злоупотребления

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила злоупотребления служебным положением сотрудниками госпредприятия «Келечек». Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

По ее данным, необоснованно завышены расходы на сумму свыше 3 миллионов сомов. Деньги предприятие должно было перечислить в республиканский бюджет.

Кроме того, в «Келечеке» необоснованно списали свыше 400 тысяч сомов на приобретение малоценных и быстро изнашиваемых предметов.

Установлены и нарушения по закупке услуг на 3 миллиона 970,4 тысячи сомов.

Нарушены и требования постановления правительства и Национального банка о безналичных расчетах. Наличными выдали заработную плату и приобрели товарно-материальные ценности и услуги на сумму свыше 5 миллионов сомов.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 221 (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации) УК КР.
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