Кыргызстанка пыталась проехать в Узбекистан по чужому паспорту

Пограничники задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту в пункте пропуска «Ак-Кыя — автодорожный». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

33-летняя гражданка Кыргызстана пыталась проехать в узбекский анклав Шахимардан. Она предъявила пограничникам паспорт на имя 29-летней М.М.

«Пограничник при сверке фотографии выявил отличия во внешности. Женщина призналась, что использовала паспорт родственницы. Задержанную передали сотрудникам территориального подразделения МВД», — сообщили в погранслужбе.