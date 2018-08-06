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Происшествия

Кыргызстанка пыталась проехать в Узбекистан по чужому паспорту

Пограничники задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту в пункте пропуска «Ак-Кыя — автодорожный». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

33-летняя гражданка Кыргызстана пыталась проехать в узбекский анклав Шахимардан. Она предъявила пограничникам паспорт на имя 29-летней М.М.

«Пограничник при сверке фотографии выявил отличия во внешности. Женщина призналась, что использовала паспорт родственницы. Задержанную передали сотрудникам территориального подразделения МВД», — сообщили в погранслужбе.
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